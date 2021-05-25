Tokat'ta feci kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı
Tokat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum yolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum Alaca'dan Tokat yönüne giden Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker'in (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz ve Hikmet Tok ile otomobildeki Esma Bayır ve Abdulkerem Bayır hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Birol Bayır ile aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), Emine Bayır ve sürücü Bekir Türker ile aracında bulunan Şerife Yılmaz (61), Rabia Türker (22) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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