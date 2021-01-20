Tokat'ta, kayıp alzheimer hastası aranıyor

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:06

Niksar ilçesi Çimenözü köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, alzheimer hastası Mustafa Duman, dün öğle saatlerinde evden çıktı. Duman'ın geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, ulaşamayınca da durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ile Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mustafa Duman'ı bulmak için çalışma başlattı.