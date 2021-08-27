TOKİ, iki kez iptal edilen proje için 3. planı hazırladı!

27 Ağustos 2021 Cuma, 17:36

TOKİ/Emlak Konut GYO A.Ş., İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 2 ay önce kısmen iptal ettiği, Atatürk Havalimanı’nın batı kenarında yer alan eski Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için yeni plan hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan yeni planlar bir ay süreyle askıya çıktı. Bakırköy Şevketiye Mahallesi 1242 ada 1 ve 2 nolu parseller için hazırlanan ilk plan değişikliği 2019’da, ikinci kez hazırlanan plan değişikliği de 10 Haziran 2021 tarihinde kısmen iptal edilmişti.

Askıya çıkan yeni planların yapım gerekçesinde özetle şöyle denildi:

Mahkemenin iptal gerekçelerinde eksik olarak belirlenmiş olan sosyal ve kültürel tesis alanı ile sağlık tesisi alanları planlama alanı içerisinde ayrılarak donatı dengesi planlama alanı içerisinde karşılanmıştır. Çevre yapılaşma koşulları ve kat yükseklikleri incelenmiş ve kat yüksekliği kararları çevredeki mevcut yapıların yüksekliği ile uyumlu olması sağlanmıştır. Planda ayrılan donatı alanlarının büyüklüğü ve türleri mevcut kent dokusu içerisindeki ihtiyaçlar mekansal planlar yapım yönetmeliği ve nüfus doğrultusunda belirlenmiştir.

MAHKEME KARARI YOK SAYILDI

Yeniden hazırlanarak askıya çıkan planlarda, sağlık ve sosyal tesis alanları ile ilgili Mahkeme kararında istenen hususlar yerine getirilirken, ticaret+konut alanlarında belirlenen kat yüksekliğinin fazla olduğu kararına uyulmadı.

Yargı kararında 4 kat (zemin+3 kat) yapılaşma koşulunun, bölgedeki mevcut kat yüksekliğinden fazla olduğu belirtilmişti.

Yeni hazırlanan plan notlarında da ticaret+konut alanlarındaki zemin+3 kat yapılanma şartı aynen korundu. Plan notunda şöyle denildi: Ticaret+konut alanı olarak belirlenen alanda, KAKS=1.00, Yençok=z+3 kat olup iş ve alışveriş merkezleri, ofis, büro, konut, rezidans, özel sosyal ve kültürel tesisler, restoran, otopark, spor, eğlence, dinlenme, kapalı havuz, balo-konferans-sergi salonları, sinema, vb. yer alabilir.

Plan değişikliği yapılan arazideki inşaatların yapımına geçen yıl başlanmıştı.

POLİS OKULU

Polis Okulu, İstanbul Polis Eğitim Merkezi olarak 25 Ağustos 1978 yılında Kemalettin Eröge Polis Okulu'nun Florya bölümü olarak hizmete girmişti. 1 Ekim 1979 yılında ise İstanbul Polis Eğitim Merkezi adını aldı. Okula, 30 Mart 1995 tarihinde Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'nın adı verildi.

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2001 yılında da Polis Akademisine bağlı Meslek Yüksek Okulu olmuş, ardından da Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmüştü. Şükrü Balcı 1978-1983 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuş, 1993 yılında da hayatını kaybetmişti.