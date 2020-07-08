TOKİ'nin Karşıyaka'daki satışı yargıya taşınıyor!

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:56

Karşıyaka Belediyesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından halkın kullanımı için ayrılmış Mavişehir bölgesinde bulunan Rekreasyon Alanı ve Açık Spor Tesis Alanı’nın ihaleye açılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir bölümü denizde kalan ve normal koşullarda belediyelere bedelsiz olarak terk edilmesi gereken kamusal alanların 'yatırımcıya fırsat' olarak sunulmasını şaşkınlıkla izlemekteyiz" denildi.

Karşıyaka Belediyesi olarak kamu kullanımındaki söz konusu alanların 9 Temmuz 2020'de müzayede yoluyla satılmasına şiddetle karşı olduklarını ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekledikleri belirtilen açıklamada "Öte yandan Belediye olarak bu alanların kamusal kullanımda kalması için başta hukuki yol olmak üzere her türlü girişimde bulunacağımızı ifade etmek isteriz” denildi.