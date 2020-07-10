TOKİ'nin Karşıyaka'daki satışına büyük tepki: Rant amaçlı!

10 Temmuz 2020 Cuma, 17:37

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde TOKİ tarafından satılığa çıkarılan ve bir bölümü denizin içinde kalan rekreasyon ve açık spor alanlarının alanların satışı yapıldı. TOKİ'nin 21 ve 15 milyon TL bedelle satışa çıkardığı Karşıyaka Mavişehir’deki iki alanın toplamda 112 milyon TL’ye satıldığı öğrenildi. İmar planında açık spor tesisi görünen arazi 60 milyon, rekreasyon alanı olan alan ise 52 milyon TL’ye satıldı.

TUGAY: RANT AMAÇLI

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, satışa tepki gösterdi. Bu satışın basit bir satışı olmadığını dile getiren Tugay, “Rant amaçlı olduğu çok açıktır. Söz konusu yerlerin ilan edilen fiyata yakın rakamlarda satılması durumunda alma niyetiyle müzayede salonunda bulunurken şahit olduğumuz bu haksız durum Karşıyaka Belediye Başkanı olarak bana ve eşlik eden arkadaşlarımıza büyük acı vermiştir. Yükseltilen satış rakamları belediye bütçesi ile karşılanabilecek miktarlar değildir” diye konuştu.

Son olarak Tugay, şunları dile getirdi: “Başından beri satılmaması yönünde ikazlarımıza ve belediyeye devredilmesi yönündeki taleplerimize karşın yine ve yeniden rant alanı yaratmak için gerçekleştirildiği çok açık olan bu satışa ve bu alanda gerçekleştirilecek olası bir yapılaşmaya karşı yasal bütün yollara başvuracağımızı, kamudan ve halktan aldığımız güçle mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Bu fırsatla önceki satışta satın aldığımız 8,5 dönümlük belediye hizmet alanının, ranttan kurtarılmış olmasının, bu üzüntü verici durumda tek tesellimiz olduğunu da ifade etmek isterim. Bu arazileri alan kişi veya kurumlara hayırlı olsun diyemeyeceğim. Bu alışverişin Karşıyaka halkına saygısızlık olduğunu fark etmelerini umutsuzca bekliyorum. Karşıyaka tarihiyle, bugünüyle ve geleceği ile büyüktür ve nihayetinde her zaman iyilik ve doğruluk kazanacaktır. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'MÜCADELE EDİN' TALİMATI

Öte yandan Tugay, arazi satışıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede satışın ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Tugay, kamu alanlarının satışına karşı olduklarını söyledi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, “Ranta karşı hukuki ve siyasi olarak mücadeleye devam edin." dediği öğrenildi. Tugay, görüşmeye ilişkin “Üzüntümüzü Genel Başkanımızın sözleri azalttı. Mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasından bulundu.







