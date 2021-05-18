TOKİ’nin 'üniversite alanına konut yapımı' ihalesi iptal edildi

18 Mayıs 2021 Salı, 09:01

Mahkeme, imar planının onaylanması gerektiğini vurguladı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi sınırlarında ve imar planı bulunmayan alanda gerçekleştirmek istediği konut projesinin yapım ihalesi, yargı kararıyla iptal edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla TOKİ’yi, yargı kararlarına uygun adımlar atmaya çağırdı.

Karabağlar Belediyesi, Uzundere’de 38 hektarı İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne tahsisli 80 hektarlık alanın tamamının üniversiteye ayrılması; 42 hektarına konut yapılmaması için hukuk mücadelesi yürütüyor. Bu kapsamda İzmir 1. İdare Mahkemesi geçen yıl, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece imar planları geçersiz kaldı.

PLAN BEKLENMEDİ

Bunun üzerine bakanlık yeniden revizyon imar plan çalışması başlattı. Ancak TOKİ, sürecin tamamlanmasını beklemeden geçtiğimiz ocak ayında söz konusu 42 hektarlık alanda konut yapmak için ihaleye çıktı. İmar planları ise ihaleden hemen sonra, 12.02.2021 tarihinde askıya çıkarıldı.

Karabağlar’ın geleceği için alanın tamamının üniversiteye tahsisini isteyen Karabağlar Belediyesi, mahkeme kararlarının gereğinin yapılması için yeniden yargıya başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 4. İdare Mahkemesi, revizyon imar planı onaylanmamış alanda konut yapım ihalesine çıkılamayacağına hükmetti. Mahkemenin oybirliğiyle aldığı kararda, şu noktalara dikkat çekildi:

“Dava konusu ihale işlemlerinin dayanağı olan 19.03.2019 onay tarihli imar planlarının mahkeme kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, bu karar doğrultusunda yapılan revizyon imar planlarının ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 12.02.2021 tarihli ve 265497 sayılı yazı ile askı-ilan süreci başlatılmak üzere dağıtımının yapıldığı, dava konusu ihalenin ise 26.01.2021 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, imar planlarının onayı beklenmeksizin çıkılan ihalenin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.”

“İNŞAAT FAALİYETLERİ DURDURULSUN!”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere’deki alanın tamamının üniversiteye ayrılması için verilen hukuk mücadelesinde yeni ve önemli aşamaya gelindiğini vurgulayarak, “Hukuka, adalete saygı duyulması çağrılarımıza ne yazık ki kulak tıkandı. Uyarılarımıza rağmen TOKİ yapım ihalesine çıktı. Görülüyor ki bu konudaki haklılığımız, yargı kararıyla tescillendi” dedi. TOKİ’yi yargı kararlarının gereğini yerine getirmeye çağıran Başkan Selvitopu, “Herkes hukuka saygılı olmalı. Bu karar kapsamında TOKİ, inşaat faaliyetlerini derhal durdurmalı” diye konuştu.