TOKYO 2020 | Alican Kaynar, 6 sıra geriledi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli yelkenci Alican Kaynar, 6. sıraya geriledi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yelken yarışları tamamlandı.
Finn kategorisinde ilk gün yarışlarında büyük başarı gösteren Alican Kaynar, bugünkü iki yarışın ardından 6. sıraya geriledi.
470 kategorisinde mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan 20.'likten 19. sıraya yükseldi.
Milli sporcular Deniz ve Ateş Çınar, iki yarışda daha mücadele ederken, ilk güne göre 5 sıra yükselerek genel sıralamada 8.'liğe yükseldi.
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