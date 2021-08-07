TOKYO 2020 | Busenaz Sürmeneli'den tarihi madalya
Tokyo 2020'de milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Go Hong'u yenerek Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çinli Hong Gu'yu yenerek altın madalya kazandı.
Çinli rakibinin uzun boy avantajını kullanmasına rağmen Busenaz kroşelerle sonuca gitti.
İlk rauntta puanlar paylaşıldı ancak Çinli bu raundu aldı. İkinci rauntta Busenaz Sürmeneli, rakibine saydırdı. İlk raundu 4-2 kaybeden Sürmeneli ikinci raundu açık farkla 5-0 aldı. Üçüncü rauntta performansını devam ettiren milli boksör, raundun sonundaki kroşesiyle iyi puan aldı ve olimpiyat şampiyonu oldu.
Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu, göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.
Altın madalyayı kazanan Busenaz'ın ilk sözleri, "Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut... Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller... Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" şeklinde oldu
Trabzonsporlu, kadınlar boksta olimpiyat altını alan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
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