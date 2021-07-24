TOKYO 2020 | Judoda Mihraç Akkuş 2. turda elendi
Milli judocu Mihraç Akkuş, 60 kiloda son 32 turunda Butanlı rakibi Ngawang Namgyel'i yenerek son 16 turuna yükseldi, ancak 2. turda kaybetti ve elendi.
İstanbul BBSK'lı Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi.
Nippon Budokan'da mindere çıkan Mihraç, erkekler son 32 tur mücadelesinde Butanlı rakibi Ngawang Namgyel ile karşı karşıya geldi. Rakibini bir dakika 5 saniye içinde ippon ile mağlup etmeyi başaran Mihraç Akkuş, adını son 16 turuna yazdırdı.
Mihraç Akkuş, son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya geldi. Akkuş, rakibine son anda ipponla kaybetti ve elendi..
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