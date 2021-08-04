TOKYO 2020 | Kadınlar 400 metre engellide Sydney Mclaughin, şampiyon oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 400 metre engellide, ABD'li Sydney Mclaughlin, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde kadınlar 400 metre engellide ADB'li Sydney Mclaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.
Kadınlar 400 metre engelli yarışında Mclaughlin, 51.46'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve kendisine ait (51.90) dünya rekorunu geliştirdi.
Kişisel en iyi derecesini yapan ABD'li Dalilah Muhammad, 51.58 koşarak bir önceki dünya rekoru derecesini geçmesine rağmen gümüş madalyada kaldı. 52.03'lük derecesiyle üçüncü olan Hollanda'dan Femke Bol ise bronz madalya elde etti.
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