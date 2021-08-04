TOKYO 2020 | Milli güreşçi Süleyman Atlı, ilk turda rakibine mağlup oldu
Güreşte erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı İranlı rakibine mağlup oldu. İranlı güreşçi finale yükseldiği takdirde güreşçimiz repesajda güreşecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.
Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.
Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.
Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.
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