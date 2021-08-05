TOKYO 2020 | Kaykay'da altın madalya Keegan Palmer'ın
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez yer alan kaykayda erkekler park disiplininde Avustralyalı Keegan Palmer altın madalya kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Ariake Spor Parkı Kaykay Pisti'ndeki gerçekleştirilen kaykay branşı erkekler park disiplininde ilk madalyalar sahibini buldu.
Finalde 95.83 puan toplayan 18 yaşındaki Palmer, altın madalyaya ulaşarak bu dalda olimpiyat tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
86.14 puanla 26 yaşındaki Brezilya Pedro Barros ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. ABD'li Cory Juneau ise 84.13 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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