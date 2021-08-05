TOKYO 2020 |Dilara Bozan, bronz madalya için tatamiye çıkacak
Milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya için mücadele edecek.
Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı.
Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.
Bir üst turda Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.
Milli sporcu Dilara Bozan, TSİ 13.30'da bronz madalya maçında Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaşacak.
Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.
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