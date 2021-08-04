TOKYO 2020 | Osman Göçen çeyrek finalde yenildi
Güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda İstanbul BBSK'lı Osman Göçen çeyrek finale yükselmesine rağmen Rus rakibine yenilmekten kurtulamadı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde milli güreşçi Osman Göçen, çeyrek finale yükseldi. Çeyrekte ise Rus Artur Naifonov'a yenildi.
Osman Göçen, Makuhari Messe'de yapılan erkekler serbest stil 86 kilo son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani ile karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride geçen milli sporcu ikinci yarıdaki atağıyla 2-2 beraberliği sağladı. Milli sporcu, iki puanlık oyun yaptığı için rakibine üstünlük kurdu ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Son 8 maçında ise Rus olimpik komite takımından Artur Naifonov'a yenildi.
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