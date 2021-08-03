TOKYO 2020 | Avustralyalı sporcular, Olimpiyat Köyü'nde hasara sebep oldu

03 Ağustos 2021 Salı, 19:21

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadelelerini tamamlayan ve Japonya'dan ayrılan Avustralyalı sporcuların Olimpiyat Köyü'nde kaldıkları odalara verdikleri zarar, büyük tepki çekti.

Reuters'ın haberine göre sporcular, odalarda bulunan ve kartondan yapılan yatakları kırdı, duvarlarda delik açtı ve Olimpiyat Köyü'nde bulunan kanguru maskotunu çaldı. Avustralya Olimpiyat Komitesi, konu hakkında yaptığı açıklamada sporcularının davranışlarının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"YATAKLARIN KIRILMASI KOLAY"

Ülkenin olimpiyat takımının şefi Ian Chestermann, sporcuların özür dilemeleri nedeniyle kendilerine disiplin cezası verilmeyeceğini kaydetti ve şunları ekledi:

"Gençler, bir hata yaptılar ve odaları kabul edilemez durumda bıraktılar. Ancak hasar küçük ve karton yatakların kırılması kolay. Odalar tamamen hasara uğramamış. Gençler hata yapar ve bundan ders alırlar."

Tokyo 2020'de sporcuların kalacağı odalara yerleştirilen karton yatakların, Covid-19 nedeniyle sporcuların cinsel birliktelik yaşamasını engellemeyi amaçladığı iddia edilmişti.