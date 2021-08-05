TOKYO 2020 | Pentatlonda İlke yola devam!
Modern pentatlonda İlke Özyüksel, eskrim puanlama turunu 184 puanla tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde modern pentatlonda milli sporcu İlke Özyüksel, eskrim puanlama turunu toplamda 184 puanla bitirdi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu İlke Özyüksel, modern pentatlon branşında sahne aldı.
Milli sporcu, eskrim puanlama turunu 14 tuş ve toplamda 184 puanla tamamladı. İlke Özyüksel yarın madalya için mücadelesini sürdürecek.
Video Haberler
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
- Akşener'den Erdoğan'a 'canlılar' tepkisi
- 65 yıllık birikimini 1 dakikada çaldılar
- Sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
- Nişantaşı'nda mağazada skandal anlar
- Sokakta yaşayan kedi yerden yere vurularak öldürüldü
- Ankara'da korkunç kadın ölümü
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da korkutan yangın
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Bakanlıktan 'Bu orman yanacak' açıklaması
- İmar planları iptal edildi
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İşte Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar!
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme