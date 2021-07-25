TOKYO 2020 | Teniste Murray sürprizi!
Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Tokyo Olimpiyatları'nda sakatlığı nedeniyle tek erkeklerden çekildiğini duyurdu
Teniste kadınlarda tekler 1 numarada bulunan Avustralyalı Ashleigh Barty, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İspanyol rakibine ilk turda sürpriz bir şekilde yenilerek elendi.
Barty, Ariake Tennis Centre'da dünya sıralamasının 48. sırasında bulunan İspanyol Sara Sorribes Tormo ile karşı karşıya geldi. 1 saat 34 dakika süren maçta rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup olan Barty, oyunlara erken veda etti.
ANDY MURRAY TEKLERDE OYNAMAYACAK
Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Tokyo Olimpiyatları'nda sakatlığı nedeniyle tek erkeklerden çekildiğini duyurdu.
Murray, organizasyonda yoluna çiftlerde devam edecek.
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