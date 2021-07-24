TOKYO 2020 | Türk sporcular ne yaptı?
Okçuluk ve tekvando dışında ilk günde başarılı olamadık.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo başta olmak üzere bir çok sporcumuz ilk turda elendi. Tekvando ve okçulukta ise sporcularımız yoluna devam etti.
TÜRK SPORCULARIN BRANŞLARDAKİ SONUÇLARI
- Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.
- Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci, son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau'ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.
- Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan'dan Ngawang Namgyel'i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov'la karşılaşacak.
- Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya ippon'la yenilerek, olimpiyata veda etti.
- Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24'üncü sırada, İsmail Keleş ise 25'inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda ettiler
- Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kg ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.
Video Haberler
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!