TOKYO 2020 | Voleybolda Rusya Olimpik takımıyla karşılaşıyoruz
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.
Ariake Arena'daki karşılaşma TSİ 08.20'de başlayacak.
Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.
Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.
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