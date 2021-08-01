TOKYO 2020 | Rıza Kayaalp yarı finalde
Tokyo 2020'de güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi, Kerem Kamal ise rakibine yenildi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.
Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Kerem Kamal, son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenildi ve final şansını kaybetti.
Makuhari Messe'de yapılan müsabakada Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Moldovalı Ciobanu ile karşı karşıya geldi. Müsabakada kötü bir performans sergileyen Kerem, rakibine teknik sayıyla yenildi.
Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.
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