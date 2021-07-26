TOKYO 2020 | Yüzmede tribüne çıktı!

Yüzmede 200 metre bireysel karışık seçmelerinde yarışan Viktoria Zeynep Güneş, serisinde son sırada yer alarak elendi.

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:00
TOKYO 2020 | Yüzmede tribüne çıktı!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık seçmelerinde 22. oldu ve elendi.

Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı. Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.


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