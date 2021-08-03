TOKYO 2020 |Milli atlet Necati Er, finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.
Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda mücadele etti.
Milli atlet, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı.
Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükselmeye hak kazandı.
Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak
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