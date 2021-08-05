TOKYO 2020 |Milli karateci Eray Şamdan, finalde!

Milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kilo yarı finalinde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yı mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:32
TOKYO 2020 |Milli karateci Eray Şamdan, finalde!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite 67 kilo yarı final yarışları tamamlandı.

Milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kilo yarı finalinde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile karşılaştı.

Eray Şamdan, Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Eray Şamdan, finalde Fransız Steven da Costa ile karşılaşacak.


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