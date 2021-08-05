TOKYO 2020 |Milli karateci Serap Özçelik, madalya şansını kaybetti
Milli karateci Serap Özçelik, Bulgar rakibi Ivet Goranova'ya 5-1 mağlup olarak olimpiyatta madalya şansını kaybetti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Kumite 55 kg mücadeleleri yapıldı.
Milli sporcu Serap Özçelik, Bulgar rakibi Ivet Goranova ile karşılaştı.
Milli karateci Serap Özçelik, ikinci maçında Bulgar rakibi Ivet Goranova'ya 5-1 mağlup oldu.
Bulgar rakibine mağlup olan Serap Özçelik, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya şansını kaybetti.
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