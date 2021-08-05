TOKYO 2020 |Milli karateci Serap Özçelik, madalya şansını kaybetti

Milli karateci Serap Özçelik, Bulgar rakibi Ivet Goranova'ya 5-1 mağlup olarak olimpiyatta madalya şansını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 12:01
TOKYO 2020 |Milli karateci Serap Özçelik, madalya şansını kaybetti
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Kumite 55 kg mücadeleleri yapıldı.

Milli sporcu Serap Özçelik, Bulgar rakibi Ivet Goranova ile karşılaştı.

Milli karateci Serap Özçelik, ikinci maçında Bulgar rakibi Ivet Goranova'ya 5-1 mağlup oldu.

Bulgar rakibine mağlup olan Serap Özçelik, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya şansını kaybetti.


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