Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, 1 yıllık ertelemeyle bugün seyircisiz başlıyor

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da bugün başlıyor. “Yarını Keşfet” sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı bugün saat 14.00’te Japonya Ulusal Stadı’ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos’taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.

TÜRKİYE’DEN 108 SPORCU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 50’si kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı oyunlarda mücadele edecek.

BAYRAK GENÇLERDE

Açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka’nın taşıyacak. Organizasyonda 200 m sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke ile 400, 800, 1500 m serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.

İLK KEZ SEYİRCİSİZ



Geçen yıl yapılması gereken Tokyo 2020, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı. Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların, 2021 yılında yapılması yönünde karar alınmıştı. Tokyo 2020, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Covid-19 nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunlara yurt dışı seyirci kabul edilmemesi yönünde karar almıştı. Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile IOC üyeleri arasında yapılan toplantının ardından Japonya içinde de seyircinin alınmamasına karar verildi. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacağı açıklanmıştı.

41 TESİSTE YAPILACAK

Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlar için kullanılacak. Açılış ve kapanış törenlerinin düzenleneceği Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbol maçlarına da ev sahipliği yapacak.