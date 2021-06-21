Tokyo 2020 Olimpiyatları'na alınacak seyirci sayısı açıklandı

23 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalara %50 oranında seyirci alınmasına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 13:33
Tokyo 2020 Olimpiyatları'na alınacak seyirci sayısı açıklandı
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Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, seyirci alımı konusundaki belirsizlik giderildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japon yerel otoriteleri, yaptıkları toplantılar sonucunda müsabakaların yapılacağı tesislerin koltuk kapasitesinin en fazla yüzde 50'sine, 10 bin seyirciyi aşmayacak şekilde alım yapılmasına karar verdi.

Yetkililer, daha önce olimpiyatlara ülke dışından seyircilerin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Oyunlar, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. 24 Ağustos - 5 Eylül tarihinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları ile ilgili seyirci açıklaması ise 16 Temmuz'da yapılacak.


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