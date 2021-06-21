Tokyo 2020 Olimpiyatları'na alınacak seyirci sayısı açıklandı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 13:33

Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, seyirci alımı konusundaki belirsizlik giderildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japon yerel otoriteleri, yaptıkları toplantılar sonucunda müsabakaların yapılacağı tesislerin koltuk kapasitesinin en fazla yüzde 50'sine, 10 bin seyirciyi aşmayacak şekilde alım yapılmasına karar verdi.

Yetkililer, daha önce olimpiyatlara ülke dışından seyircilerin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Oyunlar, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. 24 Ağustos - 5 Eylül tarihinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları ile ilgili seyirci açıklaması ise 16 Temmuz'da yapılacak.