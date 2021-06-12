Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda günlük 7 pozitif vaka bekleniyor
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunların organizatörleri, oyunlara katılacak kişiler arasında günde 7 pozitif vaka olabileceğini belirtti.
Japonya’da yayın yapan NHK’da yer alan haberde oyunların organizatörlerinin cuma günü yaptığı toplantıya ilişkin bilgiler verildi. Toplantıda, oyunlarda uygulanacak koronavirüs önlemlerinin tartışıldığı ifade edilirken günlük vaka sayısı tahminlerinin paylaşıldığı kaydedildi.
GÜNLÜK 7 POZİTİF VAKA
Geçtiğimiz ay yapılan bir çalışmanın dikkate alınarak olimpiyatlardaki günlük pozitif vaka sayısının hesaplandığı vurgulanırken oyunlara 77 bin kişinin katılacağının tahmin edildiği ve ve günlük 7 pozitif vaka olabileceği belirtildi. Hazırlanan raporun oyunların organizatörleri ve Tokyo Belediyesi tarafından hazırlandığı kaydedildi. Raporda ayrıca, 1 sporcu ve 10 görevlinin hastaneye kaldırılacağı ve 57 kişinin karantinaya girmek zorunda kalacağı belirtildi.
AŞI DİKKATE ALINMADI
Hazırlanan rapora Japonya’da yapılan aşıların ve aşı olan sporcu ve görevlilerin dahil edilmediği belirtildi. Raporun, ülkede oyunlar esnasında sağlık hizmetinde aksama yaşanmaması için hazırlandığı kaydedildi.
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