Tokyo 2020'de Fransız boksör Mourad Aliev, diskalifiye edildi

01 Ağustos 2021 Pazar, 10:34

Fransız süper ağır siklet boksör Mourad Aliev, rakibi Frazer Clarke'ın kasten kafasına vurduğu için çeyrek final maçından diskalifiye edildi.

+91 kiloda ilk raundu kazanıp ikinci raundun sonuna doğru hakem tarafından diskalifiye edilmesinin ardından bu karara tepki gösteren Fransız boksör, ringden yaklaşık yarım saat boyunca ayrılmayarak karara tepkisini ortaya koydu.

Hakem, Aliev'in, her iki gözünün yakınında önemli kesikler bulunan İngiliz rakibi Frazer Clarke'a kasıtlı olarak kafasını kullandığını belirledi.

Bir süre sonra boks yetkilileri geldi ve Aliev ve Fransız ekibi ile konuştu. Aliev apronu terk etti ve herkes Kokugikan Arena'ya girdi ancak yaklaşık 15 dakika sonra arenaya geri döndü ve protestosuna aynı noktada devam etti.