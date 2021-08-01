Tokyo 2020'de Yasemin Adar, çeyrek finalde
Tokyo 2020'de milli güreşçi Yasemin Adar, Brezilyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.
Makuhari Messe'deki mücadelede kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi.
Rakibine sayı şansı vermeyen milli güreşçi, karşılaşmayı 6-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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