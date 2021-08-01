Tokyo 2020'de Özgür Varlık, elemelerde mücadele ediyor

Tokyo 2020'de 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde milli sporcu Özgür Varlık, elemelerin ilk ayağında 86 puan topladı.

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 07:20
Tokyo 2020'de Özgür Varlık, elemelerde mücadele ediyor
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemelerin ilk ayağını 25. bitirdi.

Asaka Atış Alanı'nda yapılan müsabakalar sonucunda Özgür Varlık, 8 saniye atışında 98, 6 saniye atışında 97, 4 saniye atışında ise 86 puan topladı. Milli atıcı, toplamda 281 puanla 27 sporcu arasında 25. oldu.

Özgür Varlık, elemelerin 2. ayağında yarın mücadelesine devam edecek.


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