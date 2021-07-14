Tokyo 2020'de sporcular, madalyaları boyunlarına kendileri takacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların kazandıkları madalyayı boyunlarına kendilerinin takacağı ifade edildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeni tip koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle madalya törenlerinde sıkı önlemler alınacağını söyledi.
Japonya Başbakanı Suga Yoshihide ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bach, Tokyo 2020'de güvenliğin artırılması için bir dizi önlem alındığından bahsetti.
Buna göre, finallerde ilk 3'e giren sporculara tören sırasında madalyaları, önceki oyunlardaki gibi görevlilerce boyunlarına takılarak verilmeyecek. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendiler boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sporcular da tören sırasında zorunlu maske takacak.
Başkan Bach, Tokyo kentinde yükselen Kovid-19 vakalarına rağmen alınan sıkı tedbirler sayesinde sporcuların hiçbir sağlık sorunu yaşamayacağına inandığını da vurguladı.
Oyunlara katılacak kafileler ve sporcuların aşılanma oranına ilişkin bilgi veren Bach, "Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcu ve yetkililerin yüzde 85'i, IOC üyeleri ve görevlilerinin yüzde 100'ü, aşılama veya daha önce hastalık geçirme yoluyla bağışıklık kazandı. Bu oran, oyunlara katılacak uluslararası basın mensupları arasında yüzde 70 ile 80 arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.
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