Tokyo 2020'de yelkende Ateş Çınar ve Deniz Çınar, günü kapattı
Tokyo 2020'de yelkende Ateş ve Deniz Çınar kardeşler, günü 9. sırada bitirdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Ateş ve Deniz Çınar kardeşler yarışlarını sürdürdü.
Milli sporcular 7 ve 8. yarışları geride bırakırken 3 basamak geriye düştü ve günü 9. sırada tamamladı.
Ateş ve Deniz Çınar, yarın iki yarış daha yapacak.
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