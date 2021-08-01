Tokyo 2020'de yelkende Ateş Çınar ve Deniz Çınar, günü kapattı

01 Ağustos 2021 Pazar, 10:23

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Ateş ve Deniz Çınar kardeşler yarışlarını sürdürdü.

Milli sporcular 7 ve 8. yarışları geride bırakırken 3 basamak geriye düştü ve günü 9. sırada tamamladı.

Ateş ve Deniz Çınar, yarın iki yarış daha yapacak.





