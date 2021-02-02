Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Mori: Bu yaz olimpiyatları düzenleyeceğiz
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Mori, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarına rağmen bir yıl ertelenen oyunların bu yaz düzenleneceğini söyledi.
Japonya Spor Araştırmaları Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, Japonya'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artışın oyunların geleceğine yönelik bir erteleme veya iptal kararıyla sonuçlanmayacağını belirterek, "Koronavirüs konusunda yaşanan son duruma rağmen bu yaz olimpiyatları düzenleyeceğiz." dedi.
Oyunların öncekilerden farklı olacağını kaydeden Başkan Mori, "Tartışmalar, oyunların iptal edilmesine yönelik değil, oyunların nasıl yapılacağına ilişkin olmalı. Olimpiyatların düzenlenmesi için yeni yollar bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mori, Tokyo Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında güçlü bir ilişki kurulduğunu ve oyunların programlanmasına ilişkin önemli aşamalar kaydedildiğini sözlerine ekledi.
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