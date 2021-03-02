Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın basketbol takvimi belli oldu

02 Mart 2021 Salı, 11:19

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın kadınlar ve erkeklerde basketbol turnuvaları maç programı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklandı.

Tokyo 2020’de erkeklerin basketbol turnuvası 25 Temmuz - 7 Ağustos, kadınların turnuvası ise 26 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Her turnuva yeni formatta düzenlenecek ve 12 takımın üç gruba ayrıldığı bu formatta, her grubun ilk iki ve en iyi üçüncü olan iki takım çeyrek finallere yükselecek.

Erkeklerde; ABD, Arjantin, Avustralya, Fransa, İspanya, İran, Nijerya ve ev sahibi Japonya Tokyo 2020’de katılmayı garantilemişti. Turnuvaya katılacak son dört takım, 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında; Victoria (Kanada), Split (Hırvatistan), Kaunas (Litvanya) ve Belgrad’da (Sırbistan) gerçekleşecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde belli olacak.

Türkiye A Erkek Milli Takımı, Kanada’nın Victoria kentinde gerçekleşecek elemelerde B Grubu’nda Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek. Milliler, grubu ilk veya ikinci sırada tamamlamaları durumunda A Grubu’nu ilk ve ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. A Grubu’nda ise; ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor. Milli Takım, elemeleri geçmesi durumunda, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda; İran, Fransa ve ABD ile A Grubu’nda mücadele edecek.

Tokyo’da basketbol grup maçlarında ilk eşleşmesi 25 Temmuz’da A Grubu’nda İran ile Victoria kentindeki eleme grubundan gelecek takım arasında TSİ 04.00’te oynanacak. İlk günün belli olan diğer eşleşmelerinde ise, B Grubu’nda Türkiye saatiyle 11.20’de Avustralya ile Nijerya karşı karşıya gelirken, A Grubu’nda TSİ 15.00’te ABD ile Fransa mücadele edecek.

Tokyo 2020’de çeyrek finaller 3 Ağustos Salı, yarı finaller 5 Ağustos Perşembe ve hem bronz hem de altın madalya maçları 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

KADINLAR TAKVİMİ



Kadınlarda ise Tokyo 2020’ye katılacak 12 takım; Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya, Nijerya, Fransa, ABD, Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika ve ev sahibi Japonya’dan oluşuyor.

Tokyo’da kadınlarda ilk maç 26 Temmuz’da TSİ 04.00’te A Grubu’nda yer alan Kore ile İspanya arasında oynanırken günün ikinci maçında yine A Grubu’nda yer alan Sırbistan ve Kanada TSİ 11.20’de karşılaşacak.

Kadınlarda çeyrek finaller 4 Ağustos Çarşamba, yarı finaller 6 Ağustos Cuma, bronz madalya maçı 7 Ağustos Cumartesi ve altın madalya maçı ise 8 Ağustos Pazar günü oynanacak.

