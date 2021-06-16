UEFA, Marko Arnautovic'e bir maç ceza verdi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 15:20

Avusturya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta attığı gol sonrasında ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülen Marko Arnautovic, UEFA'dan ceza aldı.

Avusturya'nın C Grubu'nda oynadığı ilk maçta oyuna sonradan dahil olarak 89. dakikada gol kaydeden Marko Arnautovic, öfkeli bir şekilde gol sevinci yaşamıştı. Maçtan sonra gol sevincinde ırkçı sözler söylediği iddia edilen Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

UEFA, Marko Arnautovic'e bir oyuncuya hakaret ettiği gerekçesiyle bir maç ceza verdi. Arnautovic, Avusturya'nın grupta oynacağı Hollanda maçında forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncu maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı, "Özellikle Kuzey Makedonyalı ve Arnavut arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Açıkça ifade etmek isterim ki ben ırkçı değilim.""