Tokyo Olimpiyatları’nda sporun yanında sanat da var!

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

(Sarah Cascone, 23 Temmuz 2021’den yararlanılmıştır.)

Japonya takımından tenis yıldızı Naomi Osaka, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın olimpiyat stadındaki açılış töreni sırasında olimpiyat kazanını yaktıktan sonra olimpiyat meşalesiyle poz verdi. İşte o an herkesin heyecandan nefesini tuttuğu andı. Olimpiyatlar başlamıştı, ardından kazanın görüntüsü herkesin tüylerini ürpertti! Naomi Osaka, olimpiyat meşalesini merdivenlerden yukarı taşırken, tepede beyaz bir küre, olimpiyat kazanını ortaya çıkarmak için dramatik bir şekilde açıldı. Bu tasarımın yaratıcısı Kanadalı mimar Oki Sato’ydu. Oki Sato’nun çalışmaları New York Modern Sanatlar Müzesi, Atlanta’s High Museum ve Londra’daki Victoria & Albert Museum gibi kurumların koleksiyonlarında sergileniyor. Olimpiyat meşalesini ise Tokujin Yoshioka tasarladı. Olimpiyat kazanı ilk kez hidrojenle çalışan, sürdürülebilirliğe yönelik çevreci bir teknik ve anlayışla tasarlandı. Böylece yanarken karbondioksit de üretmiyor. Törenden sonra kazan, Tokyo Körfezi yakınlarındaki Ohashi Köprüsü’ne taşındı ve halkın alevi görmesi sağlandı.

HER SPORA BİR PİKTOGRAM

Piktogramlar ilk olarak 1964’te Tokyo’da düzenlenen ilk Asya oyunları sırasında uluslararası rekabette dil engellerini aşmak için tanıtıldı. 2021 Tokyo Olimpiyatları için de her spora bir piktogram düzenlendi. (Bir eşya, bir işleyiş, kavramı resmetme yoluyla tanıtmak için sembol)

Mavi ve beyaz giyinmiş, yuvarlak maskeli ve figürleri taklit etmek için eldivenli sanatçılar, grafik tasarımcı Masaaki Hiromura’nın 50 disiplin için yarattığı piktogramları tanıtmak için poz verdi. Her spor dalı için ayrı ayrı yaratılan bu görsel stenografi iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Grafik tasarımcı Masaaki Hiromura tarafından tasarlanan kaykay piktogramı açılış törenlerinde sergilendi. Hiromura, “Japon tasarım endüstrisinin öncülerinin Tokyo 1964 Oyunları için yaptıkları tasarım mirasına saygı duyarken, bu piktogramlar aracılığıyla sporcuların dinamik güzelliğini ifade etmeye çalıştım” dedi.

‘DRONE’LU GÖSTERİ

Açılış töreninde ayrıca Intel tarafından programlanan ve Asao Tokolo tarafından tasarlanan 2020 oyununun damalı logosuna dramatik bir şekilde yerleştirilmiş 1824 drone’dan oluşan bir filonun yaptığı bir ışık gösterisi de yer aldı. Drone’lar stadyumun tepesinde dünyanın bir görüntüsünü oluşturmak için uçtu.

SERGİLER

Tokyo Olimpiyat Organizatörleri, yaz oyunları sırasında bir dizi sanat ve kültür etkinliği de düzenliyor. Fransız sanatçı Xavier Veilhan’ın enstalasyonu bunlar içinde öne çıkanlardan. Olimpiyat Kültür ve Miras Vakfı (OFCH), oyunların ideallerini ve ruhunu yansıtan bir sergi ve bir dizi sanat enstalasyonu olan Olimpiyat Agora’yı da tanıttı. 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Tokyo’da sergilenecek proje, Antik Yunan’ın agoralarından esinleniyor. Bunlar içinde Japon sanatçılar Rinko Kawauchi ve Makoto Tojiki’nin enstalasyonları ve altı olimpiyat ve paralimpik sanatçının eserleri var.

Bir diğer öne çıkan olay ise 2017 Venedik Bienali’nde Fransa’yı temsil eden Fransız sanatçı Xavier Veilhan’ın “İzleyici” isimli, spor seyircileri eşliğinde çeşitli yaş, cinsiyet ve milletlerden beş kişiyi betimleyen gerçek boyutlu bir çalışması olacak. Bu birliktelik, uluslararası işbirliğini, sporun ve sanatın krizi aşma gücünü sembolize ediyor!