Tokyo'da şimdi de paralimpik heyecanı
Paralimpik 2020'de sporcu ve yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" açıldı.
Paralimpik 2020 Oyunlarına katılacak sporcu ve resmi yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" Tokyo sahilinde açıldı.
Sahil bölgesi Harumi'de 44 hektar arazi üzerine kurulu ve 8 bin yatak kapasitesine sahip olimpiyat semti hizmete girdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirlerin alındığı yerleşkede sporculara günlük PCR testi uygulanacak. 24 saat açık klinikler, PCR test merkezleri ve günde 45 bin servis açabilen yemek salonlarını kapsayan semt 21 binadan oluşuyor.
Sporcu ve yetkililer, yerleşke kapsamındaki müsabaka, idman ve dinlenme yerlerini kullanabilecek.
8 Eylül'e kadar açık kalacak semtte barınacak misafirlerin yerleşke dışına çıkışına izin verilmeyecek.
Sporcular, müsabakalarının sona ermesini takip eden iki gün içinde semtten ayrılacak.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- 'Cüppeli', milli voleybolcuyu hedef aldı, tepki çekti
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Ceyhan'dan Alçı'ya sert tepki
- Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!