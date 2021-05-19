Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Sözde sanatçılar Sedat abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:49

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, yayımladığı videolarla ülke gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Karel, “Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim” mesajını paylaştı.

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker, ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlüler, paylaşımlarını silmeye başladı. Uzun süre önce ABD’ye taşınan oyuncu Karel ise, sosyal medya hesabı Instagram’dan Peker ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Sedat Peker için "abi" diyen Karel’in paylaşımının sonunda "Adamdır!!!" diye yazdı.

Karel'in paylaşımı şöyle: