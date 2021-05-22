Tom Cruise o sahnenin hikâyesini anlattı: "Ağırlık yapsın diye ayakkabılarımın içine bozuk para koyduk"

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:15

O sahneyi hepiniz hatırlarsınız; Tom Cruise’un “Görevimiz Tehlike” (1996) filminde tavandan yavaşça aşağıya sarkarken bir anda düşeyazdığı ve yere bir milim kala durduğu o an. İşte ünlü yıldız o unutulmaz sahnenin hikâyesini anlattı ve az kalsın hiç çekilemeyeceğini söyledi.

İsterseniz önce kısaca o sahneyi hatırlayalım:

Kendisinie kurulan bir komplonun ardından IMF’den (Impossible Mission Force) aforoz edilen ve aranalar listesine alınan Ethan Hunt kendine temize çıkarmak için kalkıştığı operasyonda gizli ajanların listesini ele geçirmek için gizlice CIA karagahına girer. havalandırma kanallarından geçerek son derece güvenlikli bir odanın üstüne gelir ve bir kabloyla tavandan aşağı doğru inmeye başlar. Asla ses çıkarmamalı ve odanın tavanına basmamalıdır zira ses ve hareket sensörleri vardır. Ayrıca vücut ısısının da belli bir seviyeyi aşmaması gerekmektedir çünkü bu sefer de ısı sensörleri onu algılayacaktır. ne var ki onu taşıyan kabloyu tutması gereken Krieger (Jean Reno) bir an boş bulunur ve kabloyu elinden kaçırır. Aniden yere doğru hızla düşmeye başlayan Hunt son anda, tam da yere bir milim kadar kala duracaktır; Krieger yeniden kabloyu yakalamıştır.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Paramount’un “Görevimiz Tehlike” (“Mission Impossible”) filminin yıldönümü için çıkarttığı özel Blu-ray için yapılan bir seri söyleşide Tom Cruise sahnenin ne kadar zor olduğunu anlattı ve kabloda dengeyi bir türlü sağlayamadığını söyledi.

“Vaktimiz gitgide daralıyordu ve ben her seferinde yüzümü yere çarpıyordum” diyen Cruise şöyle devam etti:

“En sonunda ağırlığı dengelemek için ekiptekilere ayakkabılarımın içine ağırlık yapsın diye bozuk para koymalarını söyledim. Brian (De Palma, filmin yönetmeni) ‘son bir kez daha yapıyoruz, olmazsa da çekmiyoruz bu sahneyi’ dedi ve ben ‘yapabilirim’ dedim. gerçekten de yere doğru düştüm ve durdum, yere değmedim; içimden de ‘Aman Tanrım, değmedim’ diyordum. Öyle kaldım, kaldım, kaldım ve terliyorum, terliyorum. Ama sahne bitmiyor, bitmiyor…”

O noktada artık sahnenin çekildiğini ve Brian De Palma’nın onunla dalga geçmek istediği için sahneyi uzattığını anladığını söylüyor Tom Cruise. Nihayet De Palma kahkahalarına engel olamamış ve çekim sona ermiş.

Sinemaseverlere hatırlatalım; serinin 7. filmi 2022’nin mayıs ayında gösterime çıkacak.