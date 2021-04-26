Toplu halde yufka açmışlar... Balıkesir'de 9 mahalle karantinada
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 9 kırsal mahalle karantinaya alındı. Vaka ve temaslı sayısındaki artışın, kırsal mahallelerde kuru yufka ve benzeri yiyeceklerin imece usulüyle yapılması, her akşam bir ev veya bahçede toplanılmasından kaynaklandığı bildirildi.
Savaştepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilçeye bağlı Sarısüleymanlar, Yayla, Karaaliler, Kızılcıklı, Gedik, Hacı Efendiler, Çavuşlar, Bozalan ve Hıdırcık mahalleleri 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallelere giriş ve çıkışlar jandarma tarafından barikatla kapatıldı.
Balıkesir genelinde kırsal mahallelerde kuru yufka ve benzeri yiyecekler imece usulüyle yapılıyor. Her akşam bir ev veya bahçede toplanan kadınlar, ihtiyaçlarını hazırlıyor. Balıkesir’de ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru yufka yapmak için Savaştepe’nin kırsal mahallelerinde bir araya gelen bazı kadınlar da, iddiaya göre ev ev gezerek pozitif vaka ve temaslı sayısını çoğalttı. Kısa sürede kırsal mahallelerde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temaslı sayısı da arttı.
Karantinadaki kırsal Sarısüleymanlar Mahalle Muhtarı Muhittin Arslan, “Mahalle sakinlerini defalarca uyardığımız halde kurallara uymuyor. Ramazan ayı münasebetiyle bizim yörenin vazgeçilmez lezzeti olan yufka yapımı için bayanlar toplanmış. Hep birlikte yufka yapmış. Bu durum köyümüzde hastalığın patlamasına neden oldu. Eğer mahalle sakinleri kurallara uysaydı bu hastalık bu şekilde yayılmazdı. Allah’tan tek dileğim bu hastalığın bir an önce sona ermesi” dedi.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- Biden'ın tasarısı Bitcoin'i vurmaya devam ediyor
- Şimdi ‘hanım evladı’ kimmiş anladınız mı!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- ABD’ye bir dizi yaptırım planı gündemde
- Thodex kripto para mağdurları çaresizlik içinde bekliyor
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı