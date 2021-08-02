Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyelerine polis müdahalesi

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:38

Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Yasa gereği masada kamu çalışanları adına en fazla üyeye sahip 3 konfederasyon yer alıyor. Bu kapsamda Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK, hükümet ile pazarlık masasına oturacak.

Heyet başkanı ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için yine Memur-Sen. Görüşmelerde memurlar adına toplu sözleşmeye imza atma ve hakeme götürme yetkisi de Memur-Sen’de bulunuyor. Konfederasyonlar öncelikle geçmiş dönemden kaynaklanan kayıplarının giderilmesini istiyor. Bugünkü görüşmelerde açıklamalar olacak. Sonrasında ise görüşme takvimi belirlenecek. Bu takvim doğrultusunda hükümetin memura zam teklifini hangi gün sunacağı da netleşecek.

POLİS ENGELİ

Görüşmeler öncesinde Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Milli Kütüphane önünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürümek ve burada basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermiyor. Konfederasyon ile emniyet güçleri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Bu arada memurlarla toplu sözleşme görüşmeleri başlarken, yaklaşık 700 bin kamu işçisi de hükümetten yeni teklif sunmasını bekliyor. Bu yılki görüşmelerde hükümet hem memur konfederasyonları ile hem de işçi konfederasyonları ile pazarlık yürütecek. Sonunda işçi ve memurun zam oranları belli olacak.