Toplu taşıma sınırlamasına yaşlı kadının ilginç çözümü

05 Haziran 2020 Cuma, 15:37

Ukrayna’nın Çernovtsi kentinde yaşlı bir kadın, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, yaşlı bir kadının, troleybüsün arkasındaki merdivenlere tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Durumu fark eden troleybüs sürücüsünün ise bir sonraki durakta kadını araçtan indirdiği belirtildi.