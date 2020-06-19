Toplu ulaşımda yüzde 50 kuralı sona erdi

19 Haziran 2020 Cuma, 16:27

İçişleri Bakanlığı bir süre önce çıkardığı genelgeyle toplu ulaşım araçlarında ruhsat kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınması kuralını iptal ettiğini açıklamış; bu konuda yetkiyi valilikler bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurullarına devrettiğini duyurmuştu. İzmir’de bir süredir tartışmalara neden olan konu, İl Hıfsızsıhha Kurulu’nun verdiği kararlarla açıklığa kavuştu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda alınan kararlar şöyle:

Belediye otobüsleri, her koltuğa bir yolcunun yanı sıra ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu taşıyabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi, çapraz oturacak. Metro, Tramvay ve İZBAN araçlarında her koltuğa bir yolcu oturabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi çapraz oturacak. Ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar da ayakta yolcu alınabilecek. Gemiler, oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek. Karşılıklı koltuklarda çapraz oturulacak. Tüm araçların zeminlerine, ayakta yolcuların yakın temasının önlenmesi için sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırılacak. Araçlara maskesiz binilemeyecek ve maskesiz seyahat edilemeyecek.

SÜRÜCÜ POLİS ÇAĞIRABİLECEK

Kurul araç kapasitesinin dolması halinde ısrarla binmek isteyen yolcu olursa, sürücünün, kolluk kuvveti çağırabileceğine de hükmetti. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin de başlatılacağı kaydedildi.