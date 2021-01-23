Topluma ‘büyülü iksiri’ öneren Sri Lanka Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Sri Lanka Sağlık Bakani Pavitra Wanniarachchi, koronavirüse yakalandı. Wanniarachchi, kamuoyuna koronavirüse karşı bağışıklık kazanmaları için ‘büyülü iksir’ önermesiyle biliniyor.
Koronavirüsün adadaki yayılışını önlemek için topluma ‘büyülü iksir’ içmelerini tavsiye eden Sri Lanka Sağlık Bakanı, koronavirüse yakalandı. Wanniarachchi'nin testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ve temaslıları karantinaya alındı.
Wanniarachchi, virüse karşı ömür boyu bağışıklık sağladığını iddia eden bir ‘büyücü’ tarafından hazırlanan içinde Hindistan cevizi ve bal olduğu anlaşılan ‘büyülü bir iksiri’ içmiş ve herkese önermişti.
KUTSANMIŞ SU DÖKMÜŞTÜ
Nüfusu 21 milyon olan adada, Wanniarachchi'nin test sonucunun pozitif çıkmasından sadece saatler sonra AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verildi.
France 24'ün haberine göre, Wanniarachchi, kasım ayında da bir din adamının önerisi üzerine pandemiyi sonlandıracağı inancıyla bir nehre "kutsanmış" su dökmüştü.
Kaynak: BirGün
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