Toplumda Covid-19’a yakalananların yüzde 11.5’ini sağlık çalışanları oluşturuyor

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 29 bin 865 sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığı bilgisini verdiğini anımsatarak buna göre toplumda hastalığa yakalanma oranı yüzde 1.2 iken sağlık çalışanlarında yüzde 11.5 olduğunu kaydetti. Özer, “İyileştirmeler alkışı hak ediyor ancak pandemi ve çalışan motivasyonumuz açısından her türlü mücadele ve iyileştirme girişimine devam edeceğiz” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Son bir haftada 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini anımsatan Özer, “Alınan her türlü koruyucu önleme rağmen sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğu aşikâr. Aile hekimliği çalışanlarına detayları bakanlık tarafından belirlenerek verilecek ek ödemenin, mart ayından bu yana devam eden ve ne kadar süreceği belli olmayan pandemi dönemi için 3 ay süre ile sınırlandırılmış olması, sağlık çalışanlarınca kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Yapılacak ödemenin pandemi süresi boyunca koruyucu sağlık sunumu baz alınarak yapılması gerekliliktir” diye konuştu.

KESİNTİLER İADE EDİLMELİ

Özer, Covid-19 nedeniyle hasta olan aile hekimliği çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılı sürecin yanı sıra Aile Hekimliği ve SGK Kanunu gereğince çifte para kesintisi uygulamasına tabi olduğunu anlatırken, “Yeni süreçte, yönetmeliğin 4. maddesi bakanlıkça belirlenen bulaşıcı hastalıklar kaynaklı iş göremez raporlarını çalışma günü olarak saymış ve ücret kesintisini ortadan kaldırmıştır. Bu olumlu değişim, geçmiş süreci kapsamalı ve hastalıktan dolayı para kesintisi yapılanlara ücretleri iade edilmeli ve uygulama sadece Covid-19 ile sınırlı kalmamalıdır. Bu haliyle bile sürecin en başında yaptığımız talebe verilen olumlu yanıt camiamızda memnuniyet yaratmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

‘AİLE HEKİMLERİNİN İŞ GÜVENCESİ YOK’

Dr. Özer, önerilerini şöyle sıraladı:

- Covid-19 hastalığı sağlık çalışanları için meslek hastalıkları listesine eklenmelidir. Hiçbir koruyucu ekipmanın yüzde 100 koruyucu olamayacağı biliniyor iken Covid-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerinde yer alan çalışanlar, hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın meslek hastalığına yakalanmış kabul edilmeli, tedavi ve rehabilitasyonları bu doğrultuda sağlanmalı, ölümü halinde ise yasada belirtilen koşullar vârisleri ve yakınlarına uygulanmalıdır.

- Pandemi süreci sağlık çalışanlarında psikolojik ve fiziksel yorgunluk oluşturmuş, yıpranmalarına neden olmuştur. Yıpranma tüm sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda yıpranma payı ile ilgili yasal düzenleme gözden geçirilmeli, sadece nöbet tutan çalışanları kapsayan kanun tüm sağlık çalışanlarına yaygınlaştırılmalı, yıpranma süreleri yeniden düzenlenmelidir.

- Aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok. Aile hekimliği çalışanlarına da 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’ndaki güvenceler sağlanmalı veya çalışanlar 4A kadrosuna geçirilmelidirler.

- Pandemi süreci nedeniyle aile hekimlerine verilen okul aşıları gibi görevlendirmeler ve izlemler negatif performans uygulaması kapsamı dışında tutulmalıdır. Aile hekimliği çalışanları yıllar içerisinde hak ediş kayıplarına uğramıştır. Bu kayıplar giderilmeli ve pandemi sürecinden muaf olmak üzere katsayı artışları ile hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve tüm süreci kapsayan koruyucu hekimlik uygulamaları bazlı ek ödeme sağlanmalıdır.