Toplumsal Bellek Platformu’ndan ‘Utanç duyuyoruz’ açıklaması

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:21

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, “Gerçeğin izinden giden, meslek etiğine bağlı, ilkeli, onurlu Cumhuriyet savcımız Doğan Öz; ‘Barış, esenlik ve başarı önce halkımın, toplumun sonra benim olsun’ diyerek terörün, çetelerin, katillerin üzerine korkusuzca ve kararlılıkla giden emniyet müdürümüz Cevat Yurdakul gibi, Gaffar Okan gibi kanun adamlarının, devletin içindeki karanlık ilişkileri korkusuzca araştıran Uğur Mumcu gibi gazetecilerimizin yokluğunun en ağır biçimde hissedildiği günlerden geçiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘ÇIKAR ORTAKLARI ARASINDAKİ KAVGA’

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün bir mafya liderinin açıklamalarıyla Yusuf Ekinci’nin ve 90’larda Kürt iş insanlarının ölüm fermanının fail olarak yargılandığı davadan beraat ettirilen, ‘Bir tuğla çeksek bütün duvar yıkılır’ cümlesiyle Uğur Mumcu cinayeti davasında adaletsizliğin bir tercih olduğunu adeta itiraf eden Memet Ağar ismi yeniden gündeme geldi. Yıllardır adaletsizliğe terk edilen Uğur Mumcu, Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin derhal soruşturulması gereken iddialar konuşuluyor. Buna karşılık, hakkındaki beraat kararının ifşa videolarının yayınıyla birlikte istinaf mahkemesi tarafından durdurulması gibi çok önemli gelişmeler yaşanmakta. Ülkemizin yakın tarihinde çözümsüzlüğe sürüklenen, adaletsizlikle her geçen gün derinleşen Kürt sorunu ve Alevi ayrımcılığından beslenen nefret suçlarının ardında yatan anlayışın son bulması, karanlığın aydınlanması için var gücümüzle haykırmaya ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”



