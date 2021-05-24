Organize suç lideri Peker’in, Mumcu iddiasının ardından Güldal Mumcu açıklama yaptı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 02:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun, Mehmet Ağar tarafından öldürüldüğü iddiasında bulundu. Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, Peker’in iddiasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çekin tuğlaları yıkılsın duvar, altında kim kalırsa kalsın” dedi. Güldal Mumcu, “Senelerdir ‘Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun’ dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALTINDA KALIRSINIZ’

Güldal Mumcu, Uğur Mumcu’nun katledilmesinin ardından Mehmet Ağar ile görüşmesine ilişkin şunları anlatmıştı: “Uğur’un öldürülmesinden sonra, tutanaklardaki tahrifat konusundaki tepkilerimiz üzerine görüşmek için Avukat Sayın Emin Değer’in de bulunduğu bir gün bizim eve gelen Mehmet Ağar, cinayetin karmaşıklığını anlatmak için ‘Öyle bir iş ki, bir duvar gibi. Bir tuğla çekersek duvar yıkılır’ dedi. Ben de kendisine ‘Çekin o zaman’ dedim. ‘Çekemem’ dedi. ‘Çekin, kenara çekilin’ dedim. ‘Yapamam’ dedi. ‘O zaman, çekerler, altında kalırsınız’ dediğimde de yüzünde ‘Bu imkânsız bir şey. Bunu yapmaya kimsenin gücü yetmez’ der gibi bir ifade belirmişti.”