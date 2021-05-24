Muharrem İnce'den iktidara Peker tepkisi: Utanmıyor musunuz?

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:34

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialarla ilgili olarak iktidara sert sözlerle yüklendi. "Bu iktidar Türkiye’yi 90’lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu, meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış" diyen İnce, "Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan’a oy istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi?" diye sordu. İnce sözlerinin devamında, "Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye. Size oy isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu?" ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"SAVCILAR NEREDESİNİZ?"

"-Türkiye mayıs ayını itiraflarla geçirdi. İtiraflar ve iddialar Susurluk kazasından daha vahim. Susurluk'taki kazada devlet vardı. Şimdi işlemiyor. Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok. Mafya yargıya hukuk dersi veriyor.

- Bu iktidar 'Türkiye’yi 90’lara döndürmeyeceğiz' diye hep korkuttu. Meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış. İktidarda kalmak için herkesle iş tutuyorlar. Hoca efendi dediklerine bugün terörist diyorlar.

-3 yıl önce şehir şehir gezdirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi, Erdoğan'a oy istedi. Koruma tahsis ettiler. Yetmedi silahlı korumayla yurt dışına gönderdiler. Bunları siz yaptınız. Ey iktidar, şimdi devletin televizyonuna geçtiler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye böyle demeye, size oy isterken ne yapıyordu? Başka bir iş mi yapıyordu?

"10 BİN DOLAR MAAŞLI SİYASİ KİM?"

Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan? Erdoğan, seni göreve davet ediyorum. Savcılara talimat ver. Devlet yok ortada devlet. Muhalefetten de ses yok. Bu siyasetçi, 10 bin dolar alan, yüzde yüz AKP'li. Kim bu? Sizin adam olunca açıklamayacak mısınız? Türkiye'nin acilen temizlenmeye ihtiyacı var.

HSK TEPKİSİ: 3 ÜYEYE TAV OLUYORSUNUZ?

HSK üyelerini seçecekler, 13 üye. Biri bakan, biri bakan yardımcısı... Yanlışlık orada başlıyor. Anayasal suç işleniyor burada. 4 üyeyi cumhurbaşkanı belirliyor. 4 de Cumhur ittifakı seçecek. Soruyorum, siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz. Elma şekeri siyasetidir bu. 3'e tav oluyorsunuz 3'e... Nasıl oluyor da, size ana muhalefet partisine bir üyeye tav oluyorsunuz. Bir arkadaşını o koltuğa oturacak diye Türkiye yargısının önünü kapatıyorsunuz. Anayasaya aykırıdır iş. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. "



