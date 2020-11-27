Toplumsal duyarlılık ödülü Mansur Yavaş'a

27 Kasım 2020 Cuma, 22:08

Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a verildi. Ödülü Şengül Hablemitoğlu, Yavaş'ı ziyaret ederek kendisi takdim etti.

Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nden ödüle ilişkin yapılan açıklamada şöyle:

"Necip Hablemitoğlu’nun kısacık yaşamı boyunca ödün vermediği; yurtseverlik, sorumlu yurttaşlık, dürüstlük, toplumcu değerlere sadakat ve bilimsellik bağlamında; 'duyarlılığı'nı ve sevgiden, iyilikten, yaşamdan, insandan yana karakterini hatırlatmak istiyoruz. Bu amaçla bir süredir Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülleri aracılığı ile topluma vicdanlarıyla ve duyarlıkla hizmet eden, katkıda bulunan isimlere teşekkür ediyoruz.

Etik, şeffaf ve hak temelli sosyal belediyeciliği önceleyen örnek yönetimi, özlediğimiz yalın yönetici kimliği ile biz Ankaralılar'ın gurur duyduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizle bu ödülü takdim ediyoruz."

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu, 28 Kasım 1954'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan (SBF-BYYO) 1977'de mezun oldu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Aynı yerde öğretim görevlisi olarak 20 yıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersleri verdi. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.