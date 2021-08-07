Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarış kazandı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ilk sırayı aldı.
Türkiye’nin yetiştirdiği yetenekli motosiklet sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 6. durak noktasındaki ilk yarışta birinci oldu.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Çekya’daki Most Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, son turda lider Scott Redding’i geçmeyi başararak çok önemli bir zafer kazandı.
Bugün yarışa ikinci cepten başlayan Razgatlıoğlu, yarış boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya şampiyonu Rea ve Scott Redding ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, farkı açmaya çalışan Scott Redding’e bu fırsatı tanımadı.
İkinci sırayı almak için Toprak Razgatlıoğlu’yla teker tekere mücadeleye girişen son dünya şampiyonu Jonathan Rea, büyük bir hata yaparak iki kere kendisini yerde buldu.
Son tura ikinci sırada giren Toprak Razgatlıoğlu zirve takibini bırakmayarak yarışı lider bitirdi.
Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 231'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, yarışta iki kere kaza yapan Jonathan Rea ile arasındaki farkı 12’ye düşürdü.
Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 6. durak noktasındaki ikinci yarış yarın saat 16:15'te gerçekleşecek.
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